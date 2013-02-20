Оппозиция предложила создать комиссию по Гостиному двору

В «Батькивщине» уверены, что было нарушено множество законов

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию ситуации вокруг Гостиного двора в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил народный депутат Александр Бригинец («Батькивщина»).

«Зарегистрировано постановление Верховной Рады о создании Временной комиссии по процессам, которые незаконно происходили при передаче Гостиного двора», – сказал он.

По словам А.Бригинца, законов при передаче Гостиного двора было нарушено множество, и виновных, допустивших нарушение, нужно наказать.

«Как только работа Верховной Рады будет разблокирована, этот вопрос будет одним из первых вноситься в сессионный зал», – сказал А.Бригинец.

В то же время народный депутат от «Свободы» Андрей Мищенко, который на днях пострадал во время столкновений в Гостином дворе, отметил, что он является членом Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, и теперь «изнутри увидел, как выглядит задержание наших граждан украинской милицией».

«Мы сейчас инициируем, пока не открыта сессия, на завтра приглашаем министра МВД в наш комитет», – сообщил А.Мищенко.

Как сообщал УНИАН, утром 18 февраля в результате штурма неизвестными лицами общественных активистов вытеснили из Гостиного двора.

Днем на территории Гостиного двора возник новый конфликт, когда народные депутаты и активисты пытались пройти внутрь здания.

«Свобода» заявила, что милиция и «Беркут», применяя спецсредства, избили и задержали нескольких депутатов от «Свободы» и активистов.

По данным столичного главка милиции, в столкновениях, которые произошли на территории Гостиного двора при участии некоторых народных депутатов, правоохранителями признаны виновными 21 человек из почти 30 задержанных.

На 20 задержанных были составлены административные протоколы по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство), на одного – по ст. 185 (злостное сопротивление работникам правоохранительных органов), остальные признаны невиновными.

Справка УНИАН. Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

26 апреля 2012 г. Киевсовет дал разрешение на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиный двор для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы власти сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акции протеста.