Гостиница в центре Киева рекламировала услуги проституток

Рекламу разместили на ресепшене гостиницы «Украина» / Фото: Рanoramio

Столичные милиционеры разоблачили двух проституток, которые в одном из номеров гостиницы «Украина» в центре города оказывали услуги за денежное вознаграждение, предварительно разместив свои рекламные буклеты на ресепшене.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве.

Кроме оплаты гостиничного номера клиенты должны были оплатить каждый час услуг. По предварительной информации, о телефонных номерах, по которым можно заказать развлечение, знала охрана заведения и другие сотрудники. Стоимость сексуальных услуг колебалась от 800 до 1,5 тыс. грн.

Организовала развлечения 24-летняя жительница Киевской области. Она сообщила оперативникам, что на собственные средства разместила рекламу в буклетах и изготовила визитные карточки, которые оставила на ресепшене гостиницы. «Реклама достаточно краткая и прозрачная – фото обнаженной девушки и номер телефона. Чтобы расширить круг клиентов, к секс-бизнесу задержанная привлекала своих подруг», – отметили в милицейском главке.

Проверяется информация относительно причастности администрации гостиницы и ее охраны к организации уголовного бизнеса.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.