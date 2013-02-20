«Свобода» требует посадить милиционеров за драку в Гостином дворе

«Свобода» хочет создать комиссию по расследованию действий милиции / Фото: «Комментарии»

Фракция ВО «Свобода» будет инициировать создание парламентской следственной комиссии для расследования действий милиции против защитников Гостиного двора.

Об этом заявил сегодня на брифинге народный депутат от «Свободы» Андрей Ильенко, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии.

По его словам, депутаты-«свободовцы» будут требовать отчета руководства МВД в Верховной Раде о служебных расследованиях, касающихся событий 18 февраля, и привлечения к уголовной ответственности офицеров, «дававших преступные приказы бить мирных граждан и нападать на народных депутатов».

А.Ильенко также подчеркнул, что «Свобода» не отступится и будет бороться всеми возможными правовыми методами, чтобы прекратить разрушение исторического памятника столицы.

«Гостиный двор – это принципиальный вопрос. Рейдеров нужно остановить, потому что если мы сейчас этого не сделаем, то следующую рейдерскую атаку следует ожидать на Софию Киевскую и остальные символы столицы. Поэтому мы не просто хотим вернуть Гостиный двор общине. Необходимо наказать тех, кто виноват в его разрушении и попытках его захватить», – подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, утром 18 февраля в результате штурма неизвестными лицами общественных активистов вытеснили из Гостиного двора.

Днем в тот же день на территории Гостиного двора возник новый конфликт, когда народные депутаты и активисты пытались пройти внутрь здания.

«Свобода» заявила, что милиция и «Беркут», применяя спецсредства, избили и задержали несколько депутатов от «Свободы» и активистов.

По данным столичного главка милиции, в столкновениях, которые произошли на территории Гостиного двора при участии некоторых народных депутатов, правоохранителями признан виновным 21 человек из почти 30 задержанных.

Сегодня, 20 февраля, министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявил, что считает действия работников правоохранительных органов в Гостином дворе правомерными.

«Милицию бить нельзя. Никому в принципе. И те события, которые там произошли, и те граждане, народные депутаты, которые считают, что можно толкать, бить милицию, они ошибаются», – сказал В.Захарченко.

Он подтвердил, что руководство «Беркута» отстранено от исполнения обязанностей. «В связи с тем, что народные депутаты обратились ко мне, как к министру, с просьбой провести объективное служебное расследование этих событий, я назначил служебное расследование. Для того чтобы оно было объективным, они отстранены. Они сейчас работают, но не исполняют своих непосредственных обязанностей», – отметил В.Захарченко.

Справка УНИАН. Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок площадью 1,02 гектара на Контрактовой площади, 4 – Гостиный двор, для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы власти сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акцию протеста.