У Попова хотят признать Омельченко почетным киевлянином

Такой статус Омельченко может получить за заслуги в развитии Киева

КГГА предлагает за выдающиеся личные заслуги в социально-экономическом и культурном развитии столицы присвоить Александру Омельченко звание «Почетный гражданин города Киева».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующий проект подан на рассмотрение и голосование депутатам Киевсовета.

А.Омельченко – Герой Украины, народный депутат V и VI созывов, Киевский городской голова в 1996-2006 годах, кандидат технических наук.