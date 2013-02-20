У Попова хотят признать Омельченко почетным киевлянином
16:44, 20 февраля 2013Киев
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КГГА подала проект в Киевсовет
Такой статус Омельченко может получить за заслуги в развитии Киева
КГГА предлагает за выдающиеся личные заслуги в социально-экономическом и культурном развитии столицы присвоить Александру Омельченко звание «Почетный гражданин города Киева».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующий проект подан на рассмотрение и голосование депутатам Киевсовета.
А.Омельченко – Герой Украины, народный депутат V и VI созывов, Киевский городской голова в 1996-2006 годах, кандидат технических наук.
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