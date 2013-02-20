Киев планирует закупить в кредит 77 троллейбусов

Троллейбусы должны были закупить еще в прошлом году

Киевсовет рассмотрит возможность приобретения 77 новых троллейбусов для столицы в кредит.

Как сообщили УНИАН в Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам гуманитарной политики, 21 февраля на заседании Киевсовета планируется принять решение, которое позволит «Киевпасстрансу» привлечь кредит на 284,9 млн. грн для закупки троллейбусов.

Как объяснила председатель этой комиссии Алла Шлапак, троллейбусы должны были быть закуплены еще в прошлом году, но в 2012 году средства для этого не были привлечены в городской бюджет.

Она напомнила, что недавно на нескольких маршрутах перевозчики подняли цену на проезд. «К сожалению, город не может здесь помочь киевлянам. Поэтому развитие сети именно коммунального транспорта должно оставаться приоритетом в инфраструктурных проектах города», – сказала А.Шлапак.