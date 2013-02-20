Могилянка просит отдать ей Гостиный двор

НаУКМА призывает неравнодушных поддержать инициативу / Фото: «Википедия»

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» обратилась к столичным властям с предложением передать Гостиный двор университету.

Как передает радио «Свобода», об этом рассказал почетный президент НаУКМА Вячеслав Брюховецкий.

«Наш план таков: мы хотим забрать Гостиный двор в Киево-Могилянскую академию. Тогда будем делать там то, что нужно. Потому что в противном случае если не один украдет, так другой. Лучше, если бы удалась нам такая акция», – сказал он.

Всех, кому близок такой способ решения проблемы, В.Брюховецкий призвал поддержать инициативу.

Как отмечается, «Укрреставрация» пытается проводить реконструкцию Гостиного двора под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. В ответ на планы власти сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акции протеста.

18 февраля возле Гостиного двора произошли очередные столкновения активистов, которые пытаются помешать реконструкции и частичной перестройке здания, с правоохранителями. Были задержаны около 30 человек, в частности и народные депутаты.