Могилянка просит отдать ей Гостиный двор
Академия обратилась к киевской власти
НаУКМА призывает неравнодушных поддержать инициативу / Фото: «Википедия»
Национальный университет «Киево-Могилянская академия» обратилась к столичным властям с предложением передать Гостиный двор университету.
Как передает радио «Свобода», об этом рассказал почетный президент НаУКМА Вячеслав Брюховецкий.
«Наш план таков: мы хотим забрать Гостиный двор в Киево-Могилянскую академию. Тогда будем делать там то, что нужно. Потому что в противном случае если не один украдет, так другой. Лучше, если бы удалась нам такая акция», – сказал он.
Всех, кому близок такой способ решения проблемы, В.Брюховецкий призвал поддержать инициативу.
Как отмечается, «Укрреставрация» пытается проводить реконструкцию Гостиного двора под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. В ответ на планы власти сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акции протеста.
18 февраля возле Гостиного двора произошли очередные столкновения активистов, которые пытаются помешать реконструкции и частичной перестройке здания, с правоохранителями. Были задержаны около 30 человек, в частности и народные депутаты.