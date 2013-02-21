Сегодня Киевсовет соберется на заседание

Активисты посетили уже два заседания Киевсовета

Сегодня состоится пленарное заседание ХІ сессии Киевсовета VI созыва.

Как сообщает сайт Киевсовета, в заседании примут участие представители общественности.

Рабочая группа, которая работает над упрощением процедуры доступа в Киевсовет, решила, что в заседании примут участие 15 граждан из подавших соответствующие заявки в Киевсовет, и по одному представителю общественности от каждой из 15 депутатских фракций и групп Киевсовета.

По состоянию на 20 февраля заявки на участие в пленарном заседании подали 68 представителей общественных организаций. Впрочем, двое представителей общественности – Игорь Луценко (ОО «Андреевско-Пейзажная инициатива») и Егор Соболев («ГС «Сознательно») отозвали свои заявки.

Как отметила заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега, подобный механизм доступа общественности на пленарные заседания Киевсовета будет применяться, пока не завершит деятельность рабочая группа, согласующая постоянный порядок доступа общественности на пленарные заседания.

«Мы выбрали максимально прозрачный и демократичный способ, чтобы определить те общественные организации, которые будут приглашены на пленарное заседание. В будущем мы сделаем эту процедуру еще более простой и удобной для граждан», – отметила секретарь Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, утром 7 февраля у здания Киевсовета проходил митинг при участии около 400 представителей ВО «Свобода», «Батькивщины», «УДАРа» и общественных организаций. Их главным требованием был допуск на заседания Киевсовета.

Результатом переговоров митингующих с властью столицы стала договоренность о создании рабочей группы и наработке механизма допуска представителей общественности столицы на заседания Киевсовета и донесения ими к депутатскому корпусу мнения киевлян по тому или иному вопросу.

Уже прошли два заседания сессии Киевсовета при участии общественных активистов. На них были, в частности, утверждены бюджет Киева и Программа социально-экономического развития столицы на текущий год.