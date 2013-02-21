Киевский зоопарк накопил долгов на 11 миллионов

У Киевского зоопарка нет денег на развитие

Директор Киевского зоопарка Евгений Кирилюк на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики рассказал о проблемах возглавляемой им организации.

По его словам, 2012 год зоопарк закончил с долгами в размере 11 млн грн, которые накопились с 2008 года, сообщает «Коммерсант-Украина».

«Наши доходы пошли на закупку кормов, погашение долгов за электроэнергию. Получается, что у нас нет денег на развитие», – пояснил Кирилюк.

Так, согласно отчету о работе зоопарка в 2012 году, который представил на заседании его директор, из городского бюджета на содержание зоопарка было выделено 16,7 млн грн (в 2013 году предполагается 18,1 млн грн).

Из этих средств 13,5 млн грн пошло на зарплаты сотрудников. На закупку кормов было выделено всего 580 тыс. грн, хотя зоопарк потратил на эти цели 7,6 млн грн. Из начисленных 5,8 млн грн за коммунальные услуги бюджет покрыл около 2,6 млн грн (38,5%).

Как хозрасчетное предприятие зоопарк заработал 11,7 млн грн, из которых почти 10,5 млн грн поступили от продажи входных билетов. Кирилюк отметил, что в 2012 году зоопарк посетили 476 тыс. человек. «Поэтому основная цель – довести количество гостей до 1 млн», – подытожил он.

Коллекция Киевского зоопарка насчитывает 3078 животных. В 2012 году родилось 165 животных, а умерло 99, в основном преклонного возраста. «Я хотел бы закупить пингвинов. А также тигров, чтобы влить новую кровь, чтобы рождались тигрята. Но сначала нужно создать условия для содержания животных. Например, нужно реконструировать приматник, так как обезьян негде показывать», – рассказал директор зоопарка.

Cогласно отчету, именно приматы содержатся в наихудших условиях. Только место для гориллы отвечает требованиям, клетки же остальных девяти видов приматов не соответствуют нормам ни по высоте, ни по площади.

Площади помещений не хватает двум видам летучих мышей и белогрудому медведю. Такие же проблемы и у валлаби, зебр, антилоп нильгау, шести видов змей, семи видов ящериц и трех видов черепах. Не отвечает стандартам по высоте зимнее помещение для жирафа.

Для получения дополнительных средств Кирилюк хочет продолжать практику попечительства над животными и открыть клуб любителей зоопарка. По его словам, он будет предлагать вступить в клуб народным депутатам, в частности Виталию Кличко, Петру Порошенко, Анатолию Кинаху, экс-мэру Киева Александру Омельченко. «Зоопарку нужна помощь в вопросах строительства – например, нужно реконструировать фонтан при входе», – добавил руководитель зоопарка.

Однако источник издания среди сотрудников Киевского зоопарка полагает, что новое руководство теряет время. «Клумбы и музыкальные фонтаны не поднимут зоопарк. Они начинают с каких-то договоров, планов строительства, а зоопарк – это в первую очередь животные. Но пополнения коллекции не происходит, животные практически не размножаются. Поэтому вряд получится вдвое увеличить количество посетителей», – сказал собеседник издания.

Директор общества защиты животных SOS Тамара Тарнавская заявила, что активисты будут проводить акции с призывом не посещать зоопарк. «Это концлагерь для животных! Слон сидит в крохотном помещении шесть месяцев подряд. А рыси, зебры, антилопы, которые должны пробегать десятки километров, в Киевском зоопарке могут только тихо ждать смерти!», – возмущается зоозащитница.

По мнению депутата Киевсовета Алексея Давиденко (УДАР), зоопарк необходимо передать на баланс Министерства экологии и природных ресурсов. В 2010 году Минэкологии уже обращалось к городу с таким предложением, но инициатива не получила развития.

«Следует признать, что мы не можем содержать зоопарк, а у министерства совсем другие ресурсы. К тому же статус национального мог бы защитить зоопарк от дальнейших посягательств (застройщиков – Ред.) на его территорию», – отметил Давиденко.