Киевсовет пикетируют 300 защитников Гостиного двора (фото)

Пикетчики держат в руках флаги «Свободы»

Около 300 жителей столицы пикетируют сессию Киевсовета с требованием отменить решение об отводе застройщику земли под Гостиным двором.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики держат в руках флаги ВО «Свобода», комитета «Наступ», объединения «Київське віче».

Также представители общины требуют от Киевсовета разобраться в ситуации, сложившейся вокруг избрания нового состава Общественного совета при КГГА.

Кроме того, сессию Киевсовета пикетируют около 50 человек, пострадавших в результате квартирной аферы группы компаний «Элита-Центр».

Вместе с тем, по данным пресс-службы КГГА, по состоянию на 9.00 21 февраля в горгосадминистрацию поступило лишь одно сообщение о проведении мирного собрания возле админздания Киевсовета по адресу ул. Крещатик, 36. Заявка была подана от представителей пострадавших инвесторов в результате деятельности компании «Элита-Центр».

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседание сессии Киевсовета приглашены 19 представителей разных общественных организаций.

Справка УНИАН. Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок площадью 1,02 гектара на Контрактовой площади, 4, – Гостиный двор, для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы власти сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акции протеста.

18 февраля возле Гостиного двора в очередной раз произошли столкновения активистов, которые пытаются помешать реконструкции и частичной перестройке здания, с правоохранителями. Были задержаны около 30 человек, в частности и народные депутаты.

Фото: «Комментарии», Влад Руденко