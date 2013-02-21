Председатель «Народной партии» в Киевсовете покинул фракцию

Виталий Гайдук стал внефракционным / Фото: «Народная партия»

Из фракции «Народная партия» в Киевсовете вышел депутат Виталий Гайдук.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление депутата зачитала сегодня на заседании Киевсовета секретарь горсовета Галина Герега.

Она также проинформировала, что 19 февраля состоялось заседание фракции «Народная партия», на котором был избран новый председатель в связи с выходом из фракции возглавлявшего ее В.Гайдука. Таким образом, теперь фракцию «Народная партия» в горсовете возглавляет Михаил Голица.

В настоящее время нет заявления В.Гайдука о вступлении в другую фракцию, он остается внефракционным.

В составе фракции «Народная партия» в Киевсовете после ухода В.Гайдука осталось 10 депутатов.