Омельченко стал почетным киевлянином
Такое решение принято Киевсоветом
Звание Омельченко присвоено за выдающиеся заслуги
Бывший мэр столицы Александр Омельченко стал почетным гражданином Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения о присвоении звания А.Омельченко проголосовали 80 из 91 зарегистрированного в зале депутата.
Как отмечается в решении, звание экс-мэру присвоено за «выдающиеся личные заслуги в социально-экономическом и культурном развитии столицы Украины».
Отмечается также, что А.Омельченко имеет звание «Героя Украины», а также был народным депутатом 5-го и 6-го созывов, занимал должность Киевского городского головы в 1996-2006 годах.
Проект решения подготовлен по представлению заместителя председателя КГГА – руководителя аппарата горгосадминистрации Александра Пузанова.