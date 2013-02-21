Омельченко стал почетным киевлянином

Звание Омельченко присвоено за выдающиеся заслуги

Бывший мэр столицы Александр Омельченко стал почетным гражданином Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения о присвоении звания А.Омельченко проголосовали 80 из 91 зарегистрированного в зале депутата.

Как отмечается в решении, звание экс-мэру присвоено за «выдающиеся личные заслуги в социально-экономическом и культурном развитии столицы Украины».

Отмечается также, что А.Омельченко имеет звание «Героя Украины», а также был народным депутатом 5-го и 6-го созывов, занимал должность Киевского городского головы в 1996-2006 годах.

Проект решения подготовлен по представлению заместителя председателя КГГА – руководителя аппарата горгосадминистрации Александра Пузанова.