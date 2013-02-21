Место Бригинца в Киевсовете занял новый депутат
14:51, 21 февраля 2013Киев
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Вместо Бригинца – Сергей Варнавский
Бригинец был избран народным депутатом
На сессии Киевсовета представили нового депутата Сергея Варнавского, который пришел работать вместо Александра Бригинца, входившего в состав фракции «БЮТ-Батькивщина» и избранного народным депутатом Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, С.Варнавского представил депутатам председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Виктор Матковский.
Он отметил, что С.Варнавский зарегистрирован депутатом Киевсовета как следующий кандидат в избирательном списке «БЮТ-Батькивщина».
Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2012 года Киевсовет досрочно прекратил депутатские полномочия А.Бригинца в связи с избранием его в Верховную Раду Украины седьмого созыва.
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