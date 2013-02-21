Депутаты не поддержали новые правила размещения киосков в Киеве

За проект решения проголосовали лишь 48 депутатов

Депутаты Киевсовета не поддержали проект решения о новом порядке размещения сооружений в столице, который был разработан в КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, за предлагаемый проект решения сегодня проголосовали только 48 депутатов из 89, зарегистрированных в зале (при минимально необходимом количестве голосов для принятия 61 – УНИАН).

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко, который на заседании представлял проект, настаивал на необходимости принятия решения.

По его словам, принятие данного документа даст возможность получить средства в бюджет города за счет уплаты предпринимателями паевого участия на развитие городской инфраструктуры, и часть этих средств будет направлена на разработку комплексной схемы размещения МАФов, которую не могут утвердить уже несколько лет, а также обеспечить финансирование работ по демонтажу незаконно установленных МАФов.

А.Голубченко отметил, что предлагается утвердить схему расположения временных сооружений до 1 декабря 2013 года, после чего приступить к ее реализации, и таким образом уже разобраться с проблемой МАФов в столице.

А.Голубченко обратил внимание на то, что проект разработан совместно с предпринимателями.

Он также отметил, что документ устанавливает размеры временных сооружений и возможность их расположения.

При обсуждении депутаты фракции «УДАР», в частности, заявили, что этот проект решения лишь «увеличивает возможности коррупции и уменьшает возможности легального труда».

По их убеждению, отдельные пункты проекта решения вообще не отвечают законодательству.

Кроме «УДАРа» предложенный проект решения подвергли критике и депутаты других фракций.

В ходе обсуждения было предложено создать рабочую группу из представителей разных фракций для доработки документа, который поможет решить проблему большого количества МАФов в столице.

Как отмечалось на заседании, в прошлом году паевое участие и соответствующие разрешения на осуществление предпринимательской деятельности получили владельцы 6 тысяч МАФов, но по приблизительным подсчетам в городе установлено не менее 16 тыс. малых архитектурных форм.

На вопрос депутатов, почему уже длительное время не завершается работа по разработке схемы размещения МАФов, А.Голубченко ответил, что такая схема долго готовится из-за того, что «интересы разных групп не находят компромиссного варианта».

В то же время, по его мнению, Киев имеет все возможности уже в этом году разобраться с этой проблемой, но для этого необходимо принять соответствующее решение Киевсовета.

В результате депутатский корпус не поддержал предложенный проект, предложив продолжить работу над ним.