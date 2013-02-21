«Киевпасстрансу» разрешили взять кредит на новые троллейбусы

Коммунальное предприятие закупит 77 троллейбусов

Депутаты Киевсовета предоставили разрешение КП «Киевпасстранс» взять кредит в размере не более 284,9 млн грн на закупку 77 новых троллейбусов.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 74 из 91 зарегистрированного в зале депутата.

В решении отмечается, что речь идет о троллейбусах с низким уровнем пола, длиной свыше 18 м.

Депутаты также утвердили перечень объектов коммунальной собственности, которые могут быть предоставлены в залог для обеспечения кредита. Это 9 объектов, закрепленных за КП «Киевпасстранс», в частности производственные и административные корпуса общей площадью почти 46 тыс. кв. метров стоимостью почти 157 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в постоянной комиссии Киевсовета по вопросам гуманитарной политики проинформировали, что троллейбусы должны были быть закуплены еще в прошлом году, но в 2012 году средства для этого не были привлечены в городской бюджет.