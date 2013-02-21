Солдат пытался застрелиться из травматического пистолета / Фото: Shooter

В Киеве на детской площадке пытался застрелиться солдат-контрактник внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, инцидент произошел сегодня в Соломенском районе Киева.

Приблизительно в 11.00, как отметили в милиции, к участковому инспектору обратился директор детского учреждения, который сообщил, что на детской площадке сидит мужчина с пистолетом.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранителями был найден на территории детской площадки мужчина с ранением головы.

«Как оказалось, это был солдат контрактной службы воинской части внутренних войск МВД Украины. Он был срочно направлен в больницу. Характер ранений и обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной версии, военнослужащий пытался совершить самоубийство из травматического пистолета», – отметили в милиции.