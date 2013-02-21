Киевсовет не захотел способствовать передаче Гостиного двора городу

Обратиться к Кабмину по поводу Гостиного двора согласились лишь 56 депутатов

Депутаты Киевсовета не поддержали проект решения, которым инициировалось перед Кабинетом министров Украины передать здание «Гостиного двора» на Контрактовой площади, 4 в коммунальную собственность территориальной общины.

Как передает корреспондент УНИАН, за предложенный проект решения проголосовали лишь 56 из 71 зарегистрированного в зале депутата (при необходимом минимуме голосов для принятия решения 61).

Проект решения был подготовлен фракцией «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете с целью защиты интересов киевлян. Докладывая по этому проекту решения, председатель фракции Татьяна Мелехова сообщила, что решение Кабмина об исключении «Гостиного двора» из перечня объектов исторического наследия, а также решение Киевсовета о передаче земельного участка под «Гостиным двором» ПАТ «Укрреставрация» для реконструкции под торговый центр, состоялось без согласования с киевлянами. При этом жители столицы всегда считали «Гостиный двор» объектом исторического наследия и украшением Контрактовой площади.

Т.Мелехова подчеркнула, что в настоящее время продолжаются акции представителей общественности Киева с требованием сохранить исторический объект, и в связи с этим депутаты фракции подготовили два проекта решения по «Гостиному двору». То есть, кроме обращения к Кабмину с инициативой передать «Гостиный двор» в коммунальную собственность, наработан проект решения об отмене предыдущего решения Киевсовета от 20 сентября 2012 года о передаче земельного участка на Контрактовой площади, 4 в аренду «Укрреставрации» для осуществления работ по реконструкции «Гостиного двора», которым предусматривается его перестройка в торговый центр.

Последний проект решения фракция пыталась внести в сегодняшнюю повестку дня, но поскольку он не прошел регламентную процедуру подготовки к рассмотрению в сессионном зале, депутаты отказались его сегодня включить в повестку дня.

Т.Мелехова обратилась к секретарю Киевсовета Галине Гереге с просьбой дать поручение подготовить этот проект решения на следующее заседание сессии. Она также предложила провести поименное голосование по проекту, который предусматривает обращение к Кабмину. Результаты поименного голосования в ближайшее время должны появиться на сайте Киевсовета.

При обсуждении проекта было предоставлено слово представителям общественности Киева, которые обратились к депутатскому корпусу с просьбой отменить землеотвод. Они также напомнили, что противостояние киевлян и застройщика на территории «Гостиного двора» длится уже 9 месяцев, и 7 месяцев дело рассматривается разными судами. В целом, по данным представителей общественности, в окружном административном суде ведется до 40 дел в отношении «Гостиного двора».