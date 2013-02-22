Киевские таможенники изъяли 54 тысячи ампул неизвестных лекарств

Этикетки на ампулах были переклеены / Фото: upakovano.ru

Сотрудники Киевской региональной таможни не впустили в Украину 54 тыс. ампул незарегистрированного лекарственного средства общей стоимостью 1,5 млн грн, импортированного из Франции одним из отечественных предприятий. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, при первичном осмотре сопроводительные документы лекарственного препарата были оформлены надлежащим образом и включали весь необходимый перечень бумаг, в том числе сертификат качества и регистрационное свидетельство. Однако при осмотре собственно ампул таможенники обнаружили, что этикетки на них переклеены и на этикетках отсутствует аннотация на украинском языке. При этом сотрудники Государственной службы лекарственных препаратов выяснили, что поданные в таможню образцы лекарства не отвечали требованиям украинского законодательства.

Препараты были тут же изъяты, по факту нарушения оформлен протокол, материалы дела переданы в суд, говорится в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, летом 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон о лицензировании отдельных видов деятельности, в том числе лицензировании импорта лекарственных средств. Положения закона о лицензировании импорта вступают в силу с 1 марта 2013 года, однако по состоянию на 21 февраля они все еще проходят регистрацию в Министерстве юстиции и импортеры до сих пор не получили четкого перечня лицензионных требований, которые определяют получение лицензии на импорт лекарств.

Кроме того, на протяжении января-февраля представители профессиональных ассоциаций, а также ведущие менеджеры Европейской бизнес Ассоциации и Американской торговой палаты не раз обращались к украинским властям с просьбой отменить действие закона о лицензировании лекарств, называя его ненужным и ведущим к нагромождению рыночных ограничений и, как следствие, к дефициту, повышению цен на лекарства, а то и полному исчезновению большого количества лекарств импортного производства, не имеющих аналогов в Украине.

Вместе с тем, глава Государственной службы лекарственных средств Алексей Соловьев 21 февраля напомнил, что с 1 марта условия получения лицензии максимально упрощены. «Риски минимизированы еще и тем, что получить лицензию можно будет на основании заявления – без соблюдения всех утвержденных лицензионных требований. Однако с 1 декабря правила лицензирования будут ужесточены. Ужесточенные требования к импорту определят не только степень ответственности производителя за импортируемый в Украину продукт, но еще и сделают невозможными случаи отгрузки продукции через третьи страны.