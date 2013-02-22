В Киеве грабитель открыл стрельбу: ранен милиционер

Преступник был задержан / Фото: Дейта.ru

В Киеве во время задержания грабителей ранен милиционер.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как говорится в сообщении, сегодня около 5 часов утра в дежурную часть Шевченковского райуправления милиции по спецлинии «102» поступило сообщение от водителя такси о том, что несколько минут назад неизвестные отобрали у него личные вещи.

Милиционеры опросили на месте происшествия потерпевшего, он описал нападавших.

Уже через несколько минут экипаж автопатруля обнаружил двух молодых людей, чья внешность подпадала под описание. Когда патрульные подошли к подозрительной компании, один из молодых людей бросился бежать. Второго злоумышленника задержали. Им оказался 24-летний киевлянин, ранее не судимый.

В то же время инспекторы патрульной службы начали преследование беглеца. Тот забежал в парадное одного из жилых домов по улице Щербакова. Во время попытки милиционеров задержать его и надеть наручники злоумышленник стал стрелять.

Злоумышленник произвел 4 выстрела, ранив при этом одного из патрульных. Несмотря на это, милиционеры его задержали и доставили в Шевченковское райуправление милиции.

Задержанный – 27-летний житель столицы, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, недавно вернулся из мест лишения свободы.

На месте происшествия милиционеры изъяли стреляные гильзы, пистолет, приспособленный для отстрела резиновых пуль калибра 9 мм, два магазина к нему и другие вещественные доказательства.

Материалы по этому происшествию внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) и частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Проводятся необходимые следственные действия.

Раненный милиционер был госпитализирован. Врачи поставили диагноз: ранение левой кисти. Сейчас угрозы его жизни нет, сообщили в милиции.