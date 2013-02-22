В жилом доме Киева загорелся мусоропровод
17:19, 22 февраля 2013Киев
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ЧП произошло на Лесном проспекте
На место происшествия выехали пожарные подразделения
В Деснянском районе Киева, в многоэтажке на Лесном проспекте, 16, произошло загорание мусоропровода.
Об этом УНИАН сообщили очевидцы, сказав, что дым был замечен около 15.30 во втором подъезде между этажами.
В свою очередь, в Управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве информацию подтвердили, заметив, что на место происшествия выехали пожарные подразделения.
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