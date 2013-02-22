В жилом доме Киева загорелся мусоропровод

На место происшествия выехали пожарные подразделения

В Деснянском районе Киева, в многоэтажке на Лесном проспекте, 16, произошло загорание мусоропровода.

Об этом УНИАН сообщили очевидцы, сказав, что дым был замечен около 15.30 во втором подъезде между этажами.

В свою очередь, в Управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве информацию подтвердили, заметив, что на место происшествия выехали пожарные подразделения.