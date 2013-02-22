Киевсовет отказался вернуть городу детский санаторий

Детский санаторий для детей-инвалидов «Салют» / Фото: kiev-book.narod.ru

Киевсовет отказал в удовлетворении протеста прокуратуры Киева о возвращении в коммунальную собственность детского психоневрологического санатория «Салют» на ул. Гоголевской, 26-28, в Шевченковском районе.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со СМИ столичной прокуратуры.

Как напомнили в прокуратуре, надзорное ведомство ранее опротестовало решение Киевсовета, которым в собственность ООО «Фонд развития строительных инициатив» было незаконно передано помещение детского психоневрологического санатория «Салют» общей площадью 3,5 тыс. кв. м.

По информации Главного управления здравоохранения, в ведении которого находилось лечебное заведение КГГА, протест прокуратуры Киева предварительно рассматривался на сессии Киевсовета. Впрочем, решения по результатам рассмотрения протеста принято не было, поскольку поддержки депутатов протест не получил.

В таких обстоятельствах прокуратура Киева, не ожидая окончательного решения власти, в апреле прошлого года заявила иск в суд о признании решения Киевсовета незаконным, сообщили в Отделе связей со СМИ, отметив, что на сегодняшний день дело по этому иску находится в производстве Хозяйственного суда г. Киева.

Вместе с тем вчера, 21 февраля, Киевсовет принял окончательное решение, которым отклонил протест прокуратуры Киева и тем самым оставил в частной собственности детский санаторий для детей-инвалидов и детей с изъянами развития, отмечается в сообщении.

«Тем не менее, прокуратура Киева и в дальнейшем будет отстаивать интересы маленьких киевлян и через суды всех инстанций добиваться возврата больным детям лечебного заведения», – заверили в надзорном ведомстве.