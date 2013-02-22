Пожар в киевской многоэтажке ликвидирован

В доме на Лесном проспекте горел мусоропровод

Пожарные подразделения ликвидировали возгорание в мусоропроводе в многоэтажке на Лесном проспекте, 16 в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в городе Киеве.

«В результате возникновения чрезвычайной ситуации жертв и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе, отметив, что эвакуация жильцов не проводилась.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Деснянском районе Киева, в многоэтажке на Лесном проспекте, 16, произошло возгорание мусоропровода.