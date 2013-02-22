Пожар в киевской многоэтажке ликвидирован
18:37, 22 февраля 2013Киев
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Жертв и пострадавших нет
В доме на Лесном проспекте горел мусоропровод
Пожарные подразделения ликвидировали возгорание в мусоропроводе в многоэтажке на Лесном проспекте, 16 в столице.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в городе Киеве.
«В результате возникновения чрезвычайной ситуации жертв и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе, отметив, что эвакуация жильцов не проводилась.
Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Деснянском районе Киева, в многоэтажке на Лесном проспекте, 16, произошло возгорание мусоропровода.
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