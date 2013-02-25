В киевском метро из-за остановки эскалаторов образовалась давка

Эскалаторы остановились на «Дворце Спорта»

ЧП произошло в утренний час пик / Фото: «Комментарии» В понедельник, 25 февраля, в 8.50 на станции «Дворец Спорта» Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена остановились эскалаторы. Остановка движения произошла сразу на четырех эскалаторах, соединяющих станции «Дворец Спорта» и «Льва Толстого», сообщает «Киев. Комментарии». За 7 минут платформа была полностью заполнена пассажирами, в результате чего образовалась давка. Как сообщал УНИАН, 13 февраля на Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена сломался поезд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter