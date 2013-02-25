В киевском метро из-за остановки эскалаторов образовалась давка
10:45, 25 февраля 2013Киев
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Эскалаторы остановились на «Дворце Спорта»
ЧП произошло в утренний час пик / Фото: «Комментарии»
В понедельник, 25 февраля, в 8.50 на станции «Дворец Спорта» Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена остановились эскалаторы.
Остановка движения произошла сразу на четырех эскалаторах, соединяющих станции «Дворец Спорта» и «Льва Толстого», сообщает «Киев. Комментарии».
За 7 минут платформа была полностью заполнена пассажирами, в результате чего образовалась давка.
Как сообщал УНИАН, 13 февраля на Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена сломался поезд.
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