В больнице под Киевом взорвалась котельная

В результате ЧП никто не пострадал

24 февраля около 15:00 в городе Бровары в котельной, которая расположена на территории центральной районной больницы по улице Шевченко, 14, произошел взрыв.

Как выяснилось, произошел взрыв котельной установки без последующего горения, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Жертв и пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна и двери помещения котельной.

В 19:45 запущена резервная котельная установка, теплоснабжение больницы восстановлено. Причина взрыва устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления ГСЧС в Киевской области.