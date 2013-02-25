В больнице под Киевом взорвалась котельная
11:33, 25 февраля 2013Киев
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ЧП произошло в броварской больнице
В результате ЧП никто не пострадал
24 февраля около 15:00 в городе Бровары в котельной, которая расположена на территории центральной районной больницы по улице Шевченко, 14, произошел взрыв.
Как выяснилось, произошел взрыв котельной установки без последующего горения, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Жертв и пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна и двери помещения котельной.
В 19:45 запущена резервная котельная установка, теплоснабжение больницы восстановлено. Причина взрыва устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления ГСЧС в Киевской области.
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