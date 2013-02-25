Суд начал рассматривать дело Пилипишина

Пилипишина обвиняют в злоупотреблении служебным положением

Виктор Пилипишин отказывается комментировать информацию о его возможном назначении главой одного из киевских районов.

Об этом он сказал по завершении заседания суда по делу о злоупотреблении служебным положением при отчуждении двух домов по проспекту Победы, сообщает «Украинская правда».

«Я не буду ничего комментировать», – заявил Пилипишин.

25 февраля утром в Голосеевском суде допрашивались два свидетеля защиты, которые проводили ревизионную и аудиторскую проверку и которые заявили, что действиями Пилипишина бюджету Киева был нанесен ущерб.

Сам Пилипишин также готов был давать показания, но потом передумал и сказал, что сделает это после допроса всех свидетелей. Он также отказался комментировать журналистам рассмотрение дела, сказав, что сделает это после завершения суда.

По завершении заседания автомобиль Пилипишина был остановлен 15-ю активистами «Свободы», которые заблокировали проезд по улице и выкрикивали: «Пилипишина – на нары!».

Как известно, с 2011 года экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В частности, Пилипишина обвиняют в незаконной передаче в частную собственность одному из обществ домов на проспекте Победы, в результате чего нанесен ущерб киевской общине на сумму свыше 15 миллионов гривен.

В начале февраля 2013 года сообщалось, что Пилипишина планируют назначить председателем одной из киевских райадминистраций.