Бригинец обвинил КГГА в невыполнении решений Киевсовета

Решение Киевсовета о предоставлении скверу имени Стуса не выполнено / Фото: «Цензор.нет»

Народный депутат Александр Бригинец обратился в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать деятельность КГГА относительно невыполнения решения Киевсовета, требований Государственной исполнительной службы и постановлений суда о предоставлении скверу имени Василия Стуса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата, председателя подкомитета ВР по вопросам охраны и популяризации культурного наследия А.Бригинца.

Депутат напомнил, что с начала 2007 года община Киева и общественные организации добиваются от столичной власти увековечения памяти В.Стуса – присвоения его имени скверу в той местности, где он жил вместе с семьей. 26 февраля 2010 года Киевсовет принял решение «О присвоении скверу имени Василия Стуса» и обязал КГГА выполнить это решение.

«Но КГГА кроме того, что до сих пор не выполнила решение Киевсовета, так она еще и не выполнила ни одного требования Государственной исполнительной службы Украины, постановление Киевского апелляционного административного суда от 5 апреля 2012 года, постановления об открытии уголовного производства от 20.06.2012 года, 07.08.2012 года, 20.10.2012 года, 22.10.2012 года и постановление Киевского апелляционного административного суда», – заявил А.Бригинец.

По его информации, 27 декабря 2012 года Шевченковское РГУ МВД Украины открыло уголовное производство.

«Однако прошло больше месяца, а славная милиция не может определиться с лицом – чиновником КГГА, который должен понести уголовную ответственность за преступные действия КГГА. Государственная исполнительная служба, в свою очередь, закрыла исполнительное производство по этому делу», – заметил А.Бригинец.

Он считает виновным в ситуации председателя КГГА Александра Попова, потому что «именно он по халатности или неопытности не возложил обязанностей по выполнению решения Киевсовета на подчиненное лицо. А значит, остался лично ответственным за это направление».