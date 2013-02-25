В Киеве за выходные отремонтировали 3 тысячи кв. м дорог

На ремонт дорог использовано 369 тонн асфальтобетона

За выходные работники коммунальной корпорации «Киевавтодор» отремонтировали почти 3 тысячи квадратных метров дорожного покрытия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, в субботу на дорогах города работали 27 бригад «Киевавтодора», которые отремонтировали 1073 кв. м дорожного покрытия. В воскресенье ремонт делали 29 бригад, которые ликвидировали ямы на 1810 кв. м дорог.

В целом за два выходных дня на ремонт автодорог было использовано 369 тонн асфальтобетона.

Ремонт проходил на Кольцевой дороге, просп. Палладина, Воссоединения, Харьковском шоссе, ул. В.Гетьмана, просп. Победы, ул. Л.Толстого, просп. Краснозвездном, ул. Саперно-Слободской, на Площади Шевченко и на других улицах.

24 февраля председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов совершил рабочий объезд и проинспектировал ход выполнения текущего ремонта столичных автодорог.