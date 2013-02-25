«Киевэнерго» угрожает оставить метро без света
Киевскому метрополитену грозит отключение
Столичное метро перевозит ежедневно 1,7 млн пассажиров
Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» предупредила Киевский метрополитен, который ежедневно перевозит около 1,7 млн пассажиров, об отключении электроэнергии за долги перед компанией.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Киевэнерго».
«Уже предупреждены коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» (оперативный долг на 25 февраля – 8,5 млн грн), «Киевгорсвет» (оперативный долг на 25 февраля – 13 млн грн), районные управления образования, органы местной и государственной власти», – сказано в сообщении.
Также в сообщении указывается, что общая задолженность за электроэнергию всех потребителей, включая население, по состоянию на 21 февраля составляет 836,9 млн грн.
Наибольшие долги в размере 499,6 млн грн суммарно накопили предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства и городского транспорта.
«Компания ведет постоянную работу с должниками, прибегая к вынужденному отключению электроэнергии в тех случаях, когда оплата осуществляется несвоевременно и приводит к накоплению долгов», – сказано в сообщении.
«Если потребитель по объективным причинам не в состоянии сразу погасить накопившийся долг, он может обратиться в «Киевэнерго» с просьбой реструктуризировать его или согласовать график погашения задолженности», – подчеркивается в сообщении.
Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.
Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность – 700 МВт, тепловая – 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность – 500 МВт, тепловая – 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.
Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников – 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).
Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).
ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.