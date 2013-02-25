«Киевэнерго» угрожает оставить метро без света

Столичное метро перевозит ежедневно 1,7 млн ​​пассажиров

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго» предупредила Киевский метрополитен, который ежедневно перевозит около 1,7 млн пассажиров, об отключении электроэнергии за долги перед компанией.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Киевэнерго».

«Уже предупреждены коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» (оперативный долг на 25 февраля – 8,5 млн грн), «Киевгорсвет» (оперативный долг на 25 февраля – 13 млн грн), районные управления образования, органы местной и государственной власти», – сказано в сообщении.

Также в сообщении указывается, что общая задолженность за электроэнергию всех потребителей, включая население, по состоянию на 21 февраля составляет 836,9 млн грн.

Наибольшие долги в размере 499,6 млн грн суммарно накопили предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства и городского транспорта.

«Компания ведет постоянную работу с должниками, прибегая к вынужденному отключению электроэнергии в тех случаях, когда оплата осуществляется несвоевременно и приводит к накоплению долгов», – сказано в сообщении.

«Если потребитель по объективным причинам не в состоянии сразу погасить накопившийся долг, он может обратиться в «Киевэнерго» с просьбой реструктуризировать его или согласовать график погашения задолженности», – подчеркивается в сообщении.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность – 700 МВт, тепловая – 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность – 500 МВт, тепловая – 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников – 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.