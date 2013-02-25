В Киеве пройдет концерт в защиту Гостиного двора

Активисты не собираются отдавать Гостиный двор застройщику

В Киеве общественные активисты, музыканты, артисты и небезразличные горожане организуют 2 марта на Контрактовой площади митинг-концерт в защиту Гостиного двора, и призывают общественность поддержать это мероприятие.

Как сообщил на своей странице в Facebook Егор Соболев, митинг-концерт начнется в 13.00 и будет проходить возле памятника Григорию Сковороде.

Организаторы мероприятия отмечают, что десятый месяц подряд длится война за Гостиный двор.

«С мая 2012 года общественные активисты удерживали этот памятник градостроения, который неизвестные «инвесторы» с кипрскими корнями хотели уничтожить, превратив в очередной безликий торговый центр. Десятый месяц в Гостином дворе проходил беспрецедентный для Украины эксперимент по созданию свободного культурного и образовательного пространства», – отмечают защитники исторического объекта.

Активисты подчеркивают, что киевляне не намерены отступать. «Гостиный двор стал центром сопротивления Киева перед нашествием жадных и беспринципных «инвесторов» на детские сады и школы, спортивные площадки и побережье Днепра, книжные магазины и издательства, библиотеки и музеи, парки и скверы. Отстоять Гостиный, не допустить его разрушения – дело чести, совести, самоуважения, более того, даже вопрос жизни или смерти Города, Государства!», – обращаются они к гражданам, призывая прийти на акцию.

Справка УНИАН. Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

Постановлением Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

26 апреля 2012 г. Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы власти сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акцию протеста.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, согласно которому из Перечня памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации, исключен Гостиный двор.

14 января с.г. председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов сообщил, что по решению Министерства культуры Гостиный двор и еще 30 домов исторического Подола получили правовой статус комплекса памятников градостроения местного значения. По его словам, теперь Гостиный двор будет не реконструирован, а отреставрирован.

21 февраля с.г. депутаты Киевсовета на пленарном заседании не поддержали проект решения, которым Кабинету министров Украины предлагалось передать здание Гостиного двора на Контрактовой площади, 4 в коммунальную собственность территориальной громады.

За предложенный проект решения проголосовали лишь 56 из 71 зарегистрированного в зале депутата (при необходимом минимуме голосов для принятия решения 61).

Кроме обращения к Кабмину с инициативой передать Гостиный двор в коммунальную собственность, в Киевсовете был наработан проект решения об отмене предыдущего решения от 20 сентября 2012 года о передаче земельного участка на Контрактовой площади, 4 в аренду «Укрреставрации» для осуществления работ по реконструкции Гостиного двора, которая предусматривает его перестройку в торговый центр. Проект решения не успел пройти все необходимые комиссии Киевсовета при подготовке, но депутатам было предложено внести его в повестку дня заседания 21 февраля как безотлагательный вопрос и проголосовать. Однако предложение не нашло поддержки большинства в депутатском корпусе.