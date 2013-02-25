В Киеве BMW врезался в дерево: двое погибших
16:47, 25 февраля 2013Киев
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ДТП произошло в Дарницком районе
Водитель не справился с управлением
На улице Кронштадтской, 9-А в Дарницком районе Киева автомобиль BMW врезался в дерево, в результате чего два человека погибли.
Как выяснилось, водитель BMW двигался по улице Кронштадтской. Во время движения мужчина не справился с управлением и въехал в дерево, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир среднего возраста.
Чтобы достать погибших из деформированного транспортного средства, спасателям пришлось вырезать бензорезом стойку авто.
Окончательную причину ДТП устанавливают правоохранительные органы.
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