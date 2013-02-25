В Киеве BMW врезался в дерево: двое погибших

Водитель не справился с управлением

На улице Кронштадтской, 9-А в Дарницком районе Киева автомобиль BMW врезался в дерево, в результате чего два человека погибли.

Как выяснилось, водитель BMW двигался по улице Кронштадтской. Во время движения мужчина не справился с управлением и въехал в дерево, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир среднего возраста.

Чтобы достать погибших из деформированного транспортного средства, спасателям пришлось вырезать бензорезом стойку авто.

Окончательную причину ДТП устанавливают правоохранительные органы.