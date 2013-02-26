«Киевэнерго» не будет останавливать метро

В «Киевэнерго» говорят, что метро останавливать не собираются

Киевский метрополитен продолжит работу в обычном режиме, не смотря на задолженность за потребленную электроэнергию.

Об этом заявила пресс-секретарь КП «Киевский метрополитен» Наталья Шумак, сообщает «Сегодня».

«У нас не первый раз возникла такая ситуация, когда нас предупреждают об отключении от электричества за долги. Но еще ни разу не отключили, поскольку это невозможно. Ведь метро – предприятие стратегического значения. В будни мы перевозим 1,8 млн пассажиров. Мы – убыточное предприятие. Иногда у нас возникают задолженности, в том числе за свет. Но мы стараемся их быстро ликвидировать. На 1 февраля у нас был долг 17 млн грн, а на 18 февраля – 8,4 млн грн. В месяц метро потребляет электричества на 8 млн грн», – отметила Шумак.

В «Киевэнерго» утверждают, что само метро отключать от электроснабжения не будут. «Согласно закону «Об электроэнергетике» безоплатное потребление электроэнергии запрещено. Поэтому в случае накопления потребителем долгов энергопоставщик обязан уведомить должников об отключении и осуществить отключение в случае непогашения долгов до уровня их экологической брони (если таковая установлена для данного предприятия), то есть минимально необходимого уровня энергоснабжения», – объяснили в пресс-службе энергокомпании.

В ПАО также подчеркнули, что им постоянно приходиться работать с должниками. «Киевэнерго» постоянно работает с должниками, среди которых есть и важные городские предприятия. В таких случаях, понимая их социальную значимость, компания прибегает к отключению вспомогательных, административных или непроизводственных зданий. Публичное акционерное общество «Киевэнерго» предупредило юридических лиц-должников об отключении электроэнергии в случае непогашения накопившихся долгов. По состоянию на 21 февраля общая задолженность всех потребителей, включая население, за электроэнергию перед «Киевэнерго» составила 836,9 млн гривен», – рассказали в пресс-службе.