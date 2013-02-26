ГАИ напомнила киевлянам о ремонте дорог (список)

Водителей призывают быть внимательными за рулем

Госавтоинспекция города Киева обращает внимание водителей на то, что в городе продолжаются ремонтные работы по безотлагательному восстановлению дорожного покрытия в самых проблемных местах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в г. Киеве, дорожные организации производят аварийно-ямочный ремонт в соответствии с планом коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными за рулем, соблюдать требования дорожных знаков, прежде всего, временно установленных.

Сегодня ремонтные работы проходят по таким адресам:

Голосеевский район: ул. Героев Обороны, ул. Родимцева, ул. Васильковская, просп. Краснозвездный, съезд и заезд на транспортную развязку Киквидзе;

Дарницкий район: ул.Тростянецкая (от ул. Ялтинской до ул. Ревуцкого), Харьковское шоссе (от ул.Тростянецкой до Харьковской площади), ул. Днепровская набережная (от пр. М.Бажана до Княжего затона);

Деснянский район: съезд с проспекта Ватутина на ул. Братиславскую, проспект Маяковского (от ул. Каштановой до ул. Сабурова), пр. Маяковского (от ул. Драйзера до ул. Милославской), проспект Ватутина (от р. Десенка до проспекта Маяковского), проспект Маяковского (от ул. Сабурова до ул. Милославской);

Днепровский район: Энтузиастов, Березняковская, бул. Верховной Рады, Попудренко, Запорожца;

Оболонский район: ул. Матэ Залки, ул. Лайоша Гавро, транспортная развязка ул. Луговая – ул. Богатырская;

Печерский район: бул. Дружбы Народов, ул. Л.Первомайского, Печерский спуск, ул. Старонаводницкая, ул. Выдубецкая, ул. Лескова, ул. Чешская, ул. О.Вишни, пер. Филатова, Набережная-Печерская дорога;

Подольский район: проспект Правды;

Святошинский район: Кольцевая дорога, ул. Городская, проспект Победы;

Соломенский район: ул. Эрнста, ул. Пулюя, ул. Радченко, Шулявский путепровод, Чоколовка, Кайсарова, Народного Ополчения, Кадетский гай, ул. Гоголевская;

Шевченковский район: ул. Ю.Коцюбинского, ул. Павловская, ул. Баггоутовская, ул. С.Хохловых, ул. Ветрова, ул. Гоголевская, ул. Стеценко, ул.Щусєва.

Кроме того, восстановят дороги на мосту Патона и на путепроводах по улицам Драйзера, Цветаевой и Сабурова.