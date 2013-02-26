В Киеве откроют Аллею воинской славы

По словам Азарова, аллею полностью закончат к 2015 году

Аллея воинской славы будет открыта в Киеве к началу 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе выездного совещания, посвященного строительству Аллеи воинской славы в Парке славы в Киеве.

Глава правительства отметил, что первая очередь Аллеи будет создана к 70-летию освобождения Киева и Украины от немецко-фашистских захватчиков, а весь комплекс будет завершен к началу 2015 года – к 70-летию Победы.

В частности на Аллее славы будут размещены 14 бюстов участников ВОВ, дважды героев и героев Советского Союза, которые родились на территории современной Украины, принимали участие в освобождении Украины, проживали и похоронены или проживают на территории Украины.

«На сегодня наработаны архитектурные, скульптурные решения Аллеи, и, по сути дела, мы готовы к тому, чтобы приступить к реализации этого замысла. Я думаю, что правительство примет все необходимые решения на ближайших своих заседаниях, а затем начнется работа по реализации первой очереди», – сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 22 мая 2012 года Верховная Рада приняла постановление «О создании Аллеи воинской славы в парке Вечной Славы города Киева».

В постановлении говорится, с целью обеспечения достойного увековечения памяти погибших воинов-освободителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, чествования бессмертного подвига ветеранов войны, их мужества и победы, сохранения и развития славных боевых традиций украинского народа, усиления патриотического воспитания граждан Украины, сохранения исторической правды, сохранения гордости за воинов-освободителей Украины от фашистского нашествия и формирования общенационального единства создать Аллею воинской славы в парке Вечной Славы города Киева.

В постановлении Кабинету министров Украины было рекомендовано в двухнедельный срок со дня принятия постановления создать организационный комитет по созданию Аллеи воинской славы в парке Славы.