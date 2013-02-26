В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами
Автобус двигался по маршруту №411
Водитель вовремя заметил возгорание
25 февраля в Шевченковском районе Киева произошло возгорание автобуса «Богдан», который двигался по маршруту №411.
Как сообщает пресс-служба Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве, на момент возгорания автобус находился на улице Борщаговской, 16.
Пожар начался с моторного отсека, находящегося в салоне маршрутки. Задымление распространилось по всему салону автобуса. Водитель вовремя остановил транспортное средство, позволив пассажирам выйти наружу.
На месте происшествия работали шевченковские спасатели, которые в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание. В результате пожара поврежден моторный отсек и обшивку салона.
Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.