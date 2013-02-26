В Киеве загорелась маршрутка с пассажирами

16:14, 26 февраля 2013
Киев
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Автобус двигался по маршруту №411

Водитель вовремя заметил возгорание

25 февраля в Шевченковском районе Киева произошло возгорание автобуса «Богдан», который двигался по маршруту №411.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве, на момент возгорания автобус находился на улице Борщаговской, 16.

Пожар начался с моторного отсека, находящегося в салоне маршрутки. Задымление распространилось по всему салону автобуса. Водитель вовремя остановил транспортное средство, позволив пассажирам выйти наружу.

На месте происшествия работали шевченковские спасатели, которые в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание. В результате пожара поврежден моторный отсек и обшивку салона.

Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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