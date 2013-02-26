Попов решил, что возрождать Подол должна Могилянка

Президент НаУКМА Сергей Квит и Александр Попов

26 февраля председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов посетил одно из самых авторитетных образовательных заведений столицы – Национальный университет «Киево-Могилянская академия».

Как сообщает пресс-служба КГГА, Попов обсудил с руководством учреждения перспективы развития академии и призвал студентов и преподавателей университета выступить партнерами Киева для возрождения исторического Подола как туристического и культурного центра столицы.

«Мы понимаем необходимость сохранения старого Киева и, прежде всего, стремимся возродить туристическую привлекательность исторического Подола как центра всего киевского. А Подол неразрывно связан с историей Киево-Могилянской академии. Уже в этом году мы намерены сделать пешеходной улицу Петра Сагайдачного, организовать там пространство для отдыха киевлян и наших гостей. Это станет возможным благодаря реконструкции Почтовой площади, которая вскоре сможет забрать на себя основной транспортный поток этой местности», – поделился планами глава Киевской госадминистрации.

Он призвал учебное заведение активнее приобщаться к возрождению Подола. В частности, студенты могли бы выступать авторами и соавторами проектов реконструкции отдельных сооружений на Контрактовой площади, инициаторами проведения культурных мероприятий, авторами единой концепции туристического развития этого исторического ареала с его архитектурной самобытностью, собственными легендами и традициями.

Неотъемлемой составляющей возрождения Подола, по мнению главы КГГА, должна стать и сама «Могилянка». Особенно, учитывая то, что через два года она будет праздновать свое 400-летие. Попов выразил намерение всячески содействовать подготовке к празднованию этого юбилея, а также проведению необходимых реставрационных и ремонтных работ на территории академии. В первую очередь во время встречи речь шла о реконструкции ряда помещений, создании городского туристического центра на территории Киево-Могилянской академии и содействии работе Центра повышения квалификации для IТ-специалистов, возможности их привлечения для социально-экономического развития Киева.

Со своей стороны президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Сергей Квит выразил полную готовность к сотрудничеству с городом и поблагодарил Попова за внимание к заведению.