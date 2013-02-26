Присяжнюк уверяет, что перевозчиков лишили маршрутов законно

По словам Писяжнюка, бастующие хотят работать на самых популярных маршрутах

Одесская фирма справедливо выиграла конкурс на пассажирские перевозки в Киевской области, заявил председатель Киевской областной госадминистрации Анатолий Присяжнюк.

Так он прокомментировал забастовку маршрутчиков, из-за которой тысячи людей не смогли вовремя добраться на работу в столицу из пригородов, сообщает «Киев. Комментарии».

«Был проведен конкурс. Его результаты не может отменить ни глава области, ни прокурор, ни Президент – только суд», – отметил Присяжнюк.

При этом он добавил, что новые маршруты на Киевщине появляются чуть ли не каждый день – поэтому перевозчики имеют возможность выиграть новые тендеры, но они хотят работать на наиболее популярных маршрутах: таких, как «Вишневое – Киев» и «Белая Церковь – Киев».

«Вчера наши специалисты встречались с руководителями бастующих предприятий, мы знали, что они планируют забастовку. Поэтому направили дополнительно 30 автобусов, чтобы организовать перевозку людей», – заявил Присяжнюк.

Комментируя претензии бастующих, которые возмущаются, что конкурс на обслуживание маршрутов в Киевской области выиграло предприятие из Одессы, а не маршрутчики, которые работают на этих направлениях по десять лет, глава облгосадминистрации отметил: «Как инженер-механик я вам могу сказать, что после семи лет эксплуатации транспортные средства нужно списывать. Но перевозчики считают, что если есть автобусный маршрут – он уже его приватизировал. Это, наверное, неправильно».

Также Присяжнюк отметил, что упомянутая «одесская фирма» действительно выкупила Белоцерковский автопарк и пополнила его 300 новыми автобусами. «Они же не из Одессы сюда ездят – это автопарк, расположенный на территории Киевской области. По закону, любой гражданин Украины (а не только конкретной области) может участвовать в конкурсе, если у него есть транспортные средства и автохозяйство», – сказал глава ОГА.

Напомним, сегодня семь автоперевозчиков объявили о бессрочной забастовке – в рейс не будут выходить около 300 автобусов, которые курсируют по 15 маршрутам из Вишневого, Боярки, Тарасовки, Коцюбинского, Петровского, Петропавловской Борщаговки в Киев.

Автоперевозчики заявили, что будут бастовать, пока не отменят результаты проведенного в августе прошлого года тендера, в котором победила фирма из Одессы.