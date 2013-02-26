Киевлянам вернут деньги за завышенные коммунальные тарифы

В домах на Печерске обнаружены неисправные счетчики

В Печерском районе столицы в ряде домов была выявлена неисправность средств учета тепловой энергии и ПАО «Киевэнерго» начислило потребителям некорректные (большие) суммы. В связи с этим компания должна сделать этим потребителям соответствующий пересчет за февраль текущего года.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак, заверив при этом, что никакого увеличения тарифов в последнее время в Киеве не происходило, проинформировали УНИАН в пресс-службе КГГА.

По словам А.Мазурчака, жители 1 тыс. 186 столичных домов в феврале получили квитанции со значительным увеличением оплаты за централизованное отопление. Он сообщил, что проведено расследование по каждому случаю, а это касается в основном тех домов, которые оборудованы средствами учета тепловой энергии.

В результате проверки оказалось, что на Печерске в домах выявлены неисправные счетчики, в остальных случаях ситуацию связывают с праздниками и новой системой оплаты за подачу тепла в связи с установлением домовых счетчиков.

«Обычно жилищные организации снимают показатели счетчиков 24-25 числа, однако перед новогодними праздниками они сняли их раньше – 18-20 числа, соответственно в январе оплату за отопление выставили за 25 дней декабря, а уже в феврале – за 35-38 дней: за часть декабря и январь. Поэтому и возник такой прыжок в оплате в 484 домах столицы, однако на протяжении следующих месяцев ситуация стабилизируется», – сказал А.Мазурчак.

Кроме того, отметил он, в январе температура воздуха была на шесть градусов ниже, чем в декабре, что вызвало увеличение показателей счетчиков по гигакалориям.

Еще в некоторых домах были установлены счетчики, и жители в первый месяц получили платежки с повышением суммы оплаты за отопление, поскольку до этого они платили за услугу равными частями на протяжении всего года, объяснили в КГГА. Отныне они будут рассчитываться за обогрев собственных квартир только на протяжении отопительного периода и, как считает городская власть, будут экономить при этом 30-40%.

В сообщении напоминается, что в случае установки домовых средств учета тепловой энергии потребитель оплачивает услуги в соответствии с их показателями пропорционально отопительной площади квартиры. В указанных домах на размер платы влияет количество потребленной тепловой энергии в соответствующем месяце и тариф за 1 Гкал тепловой энергии.