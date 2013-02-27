На станции киевского метро сломался поезд

Сломанный поезд был снят с линии / Фото: tov-tob.livejournal.com

Сегодня на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена, возле станции метро «Берестейская», около 9.30 сломался поезд, что привело к задержке движения на 9 минут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП «Киевский метрополитен».

«Общий простой движения составил 9 минут. Сейчас движение уже возобновлено», – сообщили в пресс-службе.

По информации метрополитена, для того, чтобы высадить пассажиров из сломанного поезда, на место аварии вызывали дополнительный тягач. Сломанный поезд был снят с линии, причину его поломки устанавливают специалисты.