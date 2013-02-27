На ремонт Бортнической станции аэрации выделили 19 миллионов

Киевская власть будет просить у Кабмина дополнительные средства на ремонт БСА

Согласно Программе социально-экономического развития Киева на 2013 год более 100 млн грн будут направлены на модернизацию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства столицы. Общий объем ассигнований из городского бюджета на объекты Программы составляет 1 514,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко.

По его словам, несмотря на значительную степень изношенности коммунальных инженерных сетей и высокую аварийность отдельных участков, в Программе на 2013 год предусмотрены ассигнования из городского бюджета на ликвидацию последствий 5 аварий на объектах канализационного хозяйства в объеме 8,2 млн грн и на завершение строительства канализационных коллекторов – 10 млн грн. На ремонт и реконструкцию водопроводных сетей предусмотрено 6,4 млн грн.

«В сфере жилищно-коммунального хозяйства есть несколько приоритетов. Во-первых, это Бортническая станция аэрации. На ее территории реконструируется несколько объектов, на которые выделено 19,1 млн грн. Одновременно мы будем работать над выделением средств из государственного бюджета, ведь реконструкция БСА – это очень масштабный проект и он важен не только для Киева, но и для других городов, расположенных ниже по течению Днепра. Вторым из приоритетов финансирования является энергосбережение. Мы заложили средства на оснащение жилых домов теплосчетчиками, реконструкцию котельных, на продолжение программы термосанации зданий бюджетной сферы. В целом эта сумма составляет более 28,5 млн грн. Кроме того, 8 млн грн предусмотрено на ремонт лифтов», – отметил Крамаренко.