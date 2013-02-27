В Киеве осудили иностранку, переправлявшую нелегалов в Европу

За переправку одного мигранта злоумышленники получали 4500 долларов

Апелляционный суд Киева смягчил приговор гражданке одной из стран Азии, которая организовала канал незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины в страны Евросоюза.

Как сообщили УНИАН в прес-cекторе Управления СБ Украины в г. Киеве, установлено, что 36-летняя иностранка, которая жила и работала в Киеве, предлагала своим знакомым, имеющим в собственности автомобиль, за денежное вознаграждение перевозить нелегальных мигрантов. При переправке каждого мигранта из Украины в страны Западной Европы злоумышленники получали 4500 долларов США, из которых организатор себе оставляла тысячу долларов США, а остальные отдавала сообщникам.

В мае 2012 года сотрудники Управления СБУ в г. Киеве задержали злоумышленницу в Деснянском районе города при подготовке к незаконной перевозке через границу 8 граждан Вьетнама.

Уголовное дело в отношении задержанной за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, возбудили и расследовали следователи столичного Управления СБУ.

Деснянский районный суд Киева признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. Решением Апелляционного суда Киева наказание осужденной смягчено – назначен испытательный срок 3 года.