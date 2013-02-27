Присяжнюк не хочет отдавать Киеву земли области

Присяжнюк требует учитывать интересы области

Вопрос о разграничении территории Киевской области и столицы может быть решен только с учетом обоюдных интересов.

Об этом заявил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк, сообщает «Сегодня».

«Два соседа должны жить мирно, и мы должны учитывать обоюдные интересы», – сказал Присяжнюк.

Он подчеркнул, что Киевская область не признает решения Киевсовета об утверждении границ столицы с увеличением ее территории на 2 тыс. га за счет территории области.

«Нет. Во-первых, Киевсовет уже принимал решение присоединить Коцюбинское к городу Киеву. Мы это решение не признали, и никто его не признал. И что бы они ни принимали, это решение никто не признает, потому что границы административных территориальных единиц устанавливает Верховная Рада Украины. А Верховная Рада Украины рассмотрит этот вопрос только после того, как мы согласуем территорию», – сказал он.

Присяжнюк напомнил, что над вопросом разграничения территорий столицы и Киевской области уже второй год работает рабочая группа. «Мы работаем уже второй год. Создана комиссия, и из 45 спорных вопросов урегулирован 41. Основные неурегулированные вопросы – как раз Коцюбинское, Бортничи», – сообщил он.

«Сегодня, к сожалению, есть популистские заявления руководства Киева и отдельных депутатов о том, что тысячи гектаров они заберут у Коцюбинского. Я буду стоять на позиции, чтобы учитывались и интересы Киевщины. В советское время территория Коцюбинского была территорией Киевской области. Сегодня Киев постарался сделать первый шаг – через суды установить, что это территория Киева. Мы прошли все этапы, и суды всех инстанций говорят о том, что это территория Киевской области», – подчеркнул глава Киевской облгосадминистрации.

Он еще раз отметил, что Киевская область учитывает интересы города: на ее территории размещены места складирования твердых бытовых отходов, в частности, полигон в Подгорцах. Область также готова передать городу остров Великий в Вышгородском районе для размещения нового водозабора Деснянской водопроводной станции.

«Но я еще раз говорю: принятие такого решения на сессии Киевсовета не означает, что вопрос будет решен. Это самообман людей. Это все равно, как если бы Коцюбинский сельский совет вынес сейчас решение о присоединении Оболони к Коцюбинскому», – заявил Присяжнюк.

«Поэтому создана рабочая группа, и до тех пор, пока не будет моей подписи и подписи главы администрации города Киева, поверьте, эти вопросы решаться не будут», – добавил он.

Глава Киевской облгосадминистрации также сообщил, что внес предложение в Администрацию Президента о том, чтобы территория Коцюбинского была отведена под заповедник.

Напомним, вопрос об утверждении границ Киева был внесен в повестку дня заседания Киевсовета 21 февраля, но депутаты не успели рассмотреть все запланированные вопросы. Следующее пленарное заседание состоится 28 февраля.