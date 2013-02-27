В Киеве весной высадят 500 тысяч роз

Цветы будут высажены в рамках акции «Каждому киевлянину – по розе»

Нынешней весной в Киеве высадят 500 тысяч кустов роз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Александра Мазурчака.

По его словам, уже разработаны схемы высадки цветов, и районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений ведут подготовительные работы.

«Акция «Каждому киевлянину – по розе», которую инициировал Александр Попов, будет воплощена в каждом из десяти районов города. Столичные зеленстроевцы вместе с общественностью уже этой весной высадят 500 тысяч роз, таким же количеством планируем украсить Киев и осенью. В замыслах городской власти – в течение нескольких лет пополнить город 3 миллионами роз», – сказал А.Мазурчак.

Так, по его словам, весной цветы украсят Одесскую площадь, Столичное шоссе, сквер имени Кошицы, Днепровскую набережную, Броварской проспект. Также розы появятся на улице Братиславской, на бульваре Труда, Русановской набережной, в парке Оболонь и улице Богатырской. Кроме того, цветы высадят в Куреневском парке, на Контрактовой площади, Надднепрянском шоссе, на бульваре Леси Украинка, в Интернациональном парке, бульваре Академика Вернадского, в парке Юность, а также на территории Центрального железнодорожного вокзала, Львовской площади и проспекте Победы.