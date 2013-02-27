В Киеве из-за долгов отключили 30 бюветов

В КГГА пообещали решить проблему за пару дней / Фото: ТСН.ua

В Дарницком и Днепровском районах Киева перестали работать десятки бюветных комплексов.

Как объяснили в КП «Киевводфонд», которое заведует бюветами, отключение произошло из-за долгов перед «Киевэнерго», сообщает «Сегодня».

«Конкретно из-за долгов отключены 20 бюветов в Дарницком и 10 в Днепровском районах. Воду ведь подают насосы, которые работают на электричестве. Почему именно в этом районе «Киевэнерго» нас обесточило, сказать не можем. По остальным адресам в Киеве бюветные комплексы не работали из-за обычных неполадок или плановой чистки. Например, в Святошинском и Голосеевском районах были проблемы с работой скважин. Там пришлось ждать, пока начнет ремонт балансодержатель «Киевводоканал». Мы уже обратились в КГГА с просьбой помочь решить проблему», – сообщили в бюветном отделе КП «Киевводфонд».

В свою очередь, в Киевской городской государственной администрации заверили, что в ближайшие два дня бюветы снова заработают.

«Мы плотно занимаемся этим вопросом. В связи с запоздалым принятием бюджета столицы не были предусмотрены деньги на выплату задолженности. Мы уже связались с «Киевэнерго» и вместе ищем выход. Через день-два, думаю, проблема будет решена», – пообещал директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий.

Кроме того, в «Киевводфонде» сообщили, что в некоторых бюветных комплексах сейчас проводят замену фильтров и чистку скважин. «Часть труб нуждается в замене, некоторые даже проржавели, а из-за старых фильтров в бюветной воде осадок», – объяснили на предприятии.