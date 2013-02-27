В Киеве более 20 домов остались без воды
18:36, 27 февраля 2013Киев
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В Шевченковском районе прорвало трубу
Водоснабжение отсутствует в домах на двух улицах
В среду, 27 февраля, на пересечении улиц Черняховского и Кирпоноса в Шевченковском районе Киева произошло повреждение водопроводной сети.
Как сообщает пресс-служба ПАО «АК «Киевводоканал», в результате временно без водоснабжения остались жители 23 домов.
В частности, водоснабжение отсутствует в домах №№ 1-17 (частные дома), 2/21, 4, 11/10, 12 по улице Черняховского, а также в доме №5 по улице Эстонской.
Номер телефона аварийной службы «Киевводоканала» – 1581.
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