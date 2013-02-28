Киевская власть выделила более миллиона на автомобили для охранников

Автомобили приобретены за средства бюджета Киева / Фото: newCars.ua

Управление государственной службы охраны при ГУ МВД Украины в г. Киеве по результатам тендера заключило соглашение с ООО «Нико-Украина» на приобретение шести автомобилей Mitsubishi общей стоимостью 1,29 млн грн.

Об этом сообщают «Наши деньги» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Из этих автомобилей пять – марки Mitsubishi ASX 1.6 MT Invite по 192 тыс. грн за штуку и еще один Mitsubishi Outlander 2.4 CVT за 335 тыс. грн.

Последний должен быть укомплектован следующим образом: кожаный салон, электрорегулируемые внешние зеркала с подогревом и дистанционным складыванием, обогрев лобового стекла в зоне щеток, рейлинги на крыше, датчики света и дождя, ксеноновые фары с супершироким углом освещения и автокорректором, омыватели фар, полностью автоматический двухзонный климат контроль, бортовой компьютер с цветным дисплеем, система Bluetooth с кнопками управления на руле, круиз-контроль и управление стереосистемой на руле, камера заднего вида, премиум аудиосистема, дисплей с сенсорным управлением, 8 динамиков.

Автомобили приобретены за средства бюджета Киева.

Напомним, ранее в этом месяце Департамент Государственной службы охраны уже заказал за счет местного бюджета два Mitsubishi Pajero Wagon 3.2 AT Ultimate по 425 тыс. грн за штуку. Доставить их также должны в Киев.

Региональные подразделения УГСО начали массово покупать автомобили Mitsubishi в ноябре 2012 года. С тех пор с «Нико-Украина» были заключены соглашения на 11,90 млн грн. Приобретенные столичными госохранниками машины стали самыми дорогими в сравнении с теми, что ранее позволяли себе региональные филиалы ГСО.