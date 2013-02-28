Попов уверен в победе на выборах мэра Киева

Попов уверен, что станет мэром Киева

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов уверен в своей победе на выборах мэра Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам во время посещения ІІІ Всеукраинской выставки-отчета детского творчества «Страна юных мастеров».

Отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие в выборах мэра Киева, А.Попов сказал, что уже отвечал на этот вопрос.

«Более того, я получу победу на этих выборах», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской голова Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского головы был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно исполняет полномочия Киевского городского головы, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы, однако парламент до сих пор не определил дату их проведения.

1 октября Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и самоуправления рекомендовал парламенту принять решение о проведении выборов мэра Киева весной 2013 года.

Фракция партии «УДАР» зарегистрировала в Верховной Раде законопроект о проведении выборов в Киеве в первую неделю июня 2013 года. Законопроектом предлагается одновременно провести выборы мэра и депутатов Киевсовета. Кроме того, «УДАР» предлагает вернуть мэру столицы ряд полномочий. Законопроектом предусмотрено установить, что выборы мэра Киева проводятся в два тура.

22 января 2013 года председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил, что выборы мэра столицы должны состояться до июня и проходить в два тура.

А.Черненко выразил убеждение, что еще после отставки Л.Черновецкого парламент должен был назначить внеочередные выборы городского головы столицы.

Председатель КИУ заметил, что в мае 2013 года заканчиваются полномочия городского головы, который уже и так в отставке, и самого городского совета.

«Последний срок, когда должны состояться выборы, – это конец мая», – сказал он.

Однако ВР до сих пор не назначила дату проведения этих выборов.