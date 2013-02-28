Ямы на дорогах Киева залатают к середине весны

Ремонту дорог мешает минусовая температура

Дороги в Киеве будут отремонтированы не раньше 15 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов сказал сегодня журналистам во время посещения ІІІ Всеукраинской выставки-отчета детского творчества «Страна юных мастеров».

«По Киеву у нас своя статистика, мы раньше, чем до 15 апреля не отремонтируем дороги. Это невозможно при этом объеме работ. Другое дело, что ямочный ремонт мы проводим очень активно», – сказал А.Попов.

Он отметил, что проведению ремонта дорог мешает минусовая температура на улице. При этом ремонтные работы проводятся даже в выходные.

По его словам, полную реконструкцию дорог можно будет проводить только при температуре +8.

Как сообщал УНИАН, 18 и 20 февраля 2013 года в Киеве автомобилисты проводили акции против плохого состояния дорог в столице. Так, 18 февраля автомобилисты собрались под зданием коммунального предприятия «Укравтодор» и требовали привести в порядок столичные дороги. У входа в здание они возвели баррикаду из пробитых шин и сломанных автозапчастей. Участники акции требовали от чиновников выделить деньги, необходимые для ремонта дорог.

20 февраля на улице Грушевского, напротив здания Кабмина, собралось около 30 «сломавшихся» автомобилей – водители меняли колеса и ковырялись в багажниках. По словам водителей, у них у всех произошла поломка автомобилей из-за плохого состояния дорог. В результате скопления автомобилей на улице Грушевского возник длинный затор. Участники акции раздавали листовки, в которых отмечалось: «Мы просим извинить за то, что вам придется некоторое время простоять в пробке. Знайте, что виновны в этом «Киевавтодор», «Укравтодор», Кабинет министров и Президент. Мы такие же простые водители, как и вы, которые пострадали из-за ужасного состояния украинских дорог».

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2012 году отремонтировала 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет 8,9% от необходимого объема.

При этом капитальный ремонт дорог в 2012 году был выполнен на 2,3% необходимого объема (35,1 тыс. кв. м), а текущий ремонт осуществлен на 6,6% (89,6 тыс. кв. м).