Народный депутат Олег Ляшко на заседании Киевсовета

В заседании сессии Киевсовета объявлен перерыв после того, как народный депутат Олег Ляшко заблокировал трибуну Киевсовета с требованием предоставить слово народному депутату от «УДАРа» Виктору Чумаку, которому перед этим было отказано в выступлении.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как были проголосованы изменения в Программу приватизации имущества территориальной общины Киева.

Как заявили в «УДАРе», решающим в голосовании за этот вопрос стал голос, который засчитан по карточке отсутствующего депутата Киевсовета – наместника Киево-Печерской лавры (фракция Партии регионов) владыки Павла (Петра Лебедя).

Фракция стала требовать переголосования по этому проекту решения, поскольку выступает против подхода, который заключается в наполнении бюджета города за счет приватизации коммунального имущества. Для выступления по этому вопросу хотел взять слово В.Чумак, но депутаты Киевсовета, в соответствии с регламентом, проголосовали против выступления народного депутата. Реагируя на это, О.Ляшко покинул место в президиуме и занял трибуну с требованием предоставить слово народному депутату, таким образом, поддержав оппозиционную фракцию.

Сразу после этого секретарь Киевсовета Галина Герега объявила перерыв в заседании на один час.

Как сообщил в интервью журналистам заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевсовете Андрей Странников, программа приватизации сегодня включала пункты, которые касаются ряда объектов в центре города, а также других объектов, приватизация которых неуместна, по убеждению оппозиции.

Среди объектов, включенных в перечень тех, которые могут быть приватизированы, он назвал, в частности, центральные кассы по продаже театральных билетов.