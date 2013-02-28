Киевлянам вместо бензина продавали технический спирт

Бензин смешивали с метиловым спиртом

Сотрудники СБУ совместно с работниками ГНС г. Киева разоблачили противоправную деятельность должностных лиц одного из обществ столицы, которые занимались кустарным производством и поставками на автозаправочные станции светлых нефтепродуктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, в феврале с.г. в Дарницком районе Киева правоохранители задержали автомобиль с автоцистерной. Во время осмотра транспортного средства оперативники выявили в цистерне 20 кубометров высокотоксичного метилового спирта. Кроме того, были изъяты фальшивые сопроводительные документы, где вместо метилового спирта был указан бензин марки А-95. Этот груз следовал к одному из столичных предприятий, которое специализируется на изготовлении горюче-смазочных материалов.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанное общество занимается кустарным производством бензина, смешивая его с октаноповышающими примесями и метиловым спиртом, который отнесен к 1 категории опасности. В дальнейшем готовую фальсифицированную продукцию дельцы планировали реализовать через сеть АЗС на территории Киева.

По материалам Управления СБУ в г. Киеве следователем ГНИ в Дарницком районе по факту незаконной транспортировки с целью сбыта технического спирта начато уголовное производство (ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время противоправная деятельность по изготовлению некачественного горючего пресечена.