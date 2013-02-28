Киевсовет внес изменения в программу приватизации

За внесение изменений в программу приватизации проголосовали 64 депутата

Киевсовет возобновил свою работу после перерыва.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты согласились вернуться к рассмотрению Программы приватизации коммунального имущества. Согласно регламенту работы Киевсовета, было назначено повторное голосование по соответствующему проекту решения. 64 из 86 зарегистрированных депутатов поддержали предложенные изменения к программе.

Как сообщал УНИАН, около двух часов назад в заседании сессии Киевсовета был объявлен перерыв после того, как народный депутат Олег Ляшко блокировал трибуну Киевсовета с требованием предоставить слово народному депутату от «УДАРа» Виктору Чумаку, которому перед этим было отказано в выступлении. Это произошло после голосования изменений к Программе приватизации имущества территориальной общины Киева.

Как заявили в «УДАРе», решающим в голосовании за этот вопрос стал голос, который засчитан по карточке отсутствующего депутата Киевсовета, – наместника Киево-Печерской Лавры (фракция Партии регионов) владыки Павла (Петра Лебедя).

Фракция начала требовать переголосования этого проекта решения, поскольку выступает против подхода, который заключается в наполнении бюджета города за счет приватизации коммунального имущества. Для выступления по этому вопросу хотел взять слово В.Чумак, но депутаты Киевсовета, согласно регламенту, проголосовали против. Реагируя на это, О.Ляшко вышел с места в президиуме и занял трибуну с требованием предоставить слово народному депутату, таким образом поддержав оппозиционную фракцию.

Сразу после этого секретарь Киевсовета Галина Герега объявила перерыв в заседании на один час.

Как сообщил в интервью журналистам заместитель председателя фракции «УДАР» в Киевсовета Андрей Странников, программа приватизации сегодня включала пункты, которые касаются ряда объектов в центре города, а также других объектов, приватизация которых неуместна, по убеждению оппозиции. Среди объектов, включенных в перечень тех, которые могут быть приватизированы, он назвал, в частности, центральные кассы по продаже театральных билетов.