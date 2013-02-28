В Киеве каждый год умирает около 27 тысяч человек

Из-за онкологии ежегодно умирает около 5 тысяч киевлян / Фото: UkrDay.com

По информации Департамента здравоохранения КГГА, ежегодно в столице умирает около 27 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, от онкологических болезней ежегодно умирает около 5 тысяч человек, большинство из которых нуждаются в паллиативной помощи. Также высокая смертность среди людей, больных СПИДом и туберкулезом.

Отметим, что более 8 тысяч человек прикованы к постели и около 10 тысяч передвигаются только в пределах квартиры. В связи с этим, вопрос создания хосписов и паллиативных отделений при медицинских заведениях является чрезвычайно важным для столицы.

Сегодня столичные специалисты работают над оптимальным сочетанием медицинской и социальной помощи людям преклонного возраста, пациентам, которые нуждаются в долговременном уходе после инсультов и инфарктов, онкологически и неизлечимо больным.

В сообщении отмечается, что в конце 2012 года размер стимулирующих надбавок медикам, которые оказывают паллиативную помощь, был увеличен в 1,7 раза.

В эфире телеканала «Киев» председатель горгосадминистрации Александр Попов отметил, что столичная власть и в дальнейшем будет уделять особое внимание паллиативной помощи. Среди первоочередных шагов – создание надлежащих условий в заведениях, где предоставляются медицинские и социальные услуги неизлечимо больным, обеспечение необходимыми медпрепаратами и повышение оплаты труда медицинским работникам этих заведений. С соответствующими предложениями город обратился к правительству страны.